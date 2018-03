Saretta é eliminado na estréia O tênis brasileiro parece estar cada vez mais distante dos grandes momentos. Depois de Gustavo Kuerten cair na estréia do Masters Series de Montecarlo, agora foi a vez de Flávio Saretta decepcionar nas quadras do Principado de Mônaco. Perdeu por 2 sets a 0, com parciais preocupantes de 6/3 e 6/0. O próximo compromisso dos dois melhores tenistas do País, Guga e Saretta, será no ATP Tour de Barcelona, o "Troféu Conde de Godo". Saretta, assim como Guga, esteve irreconhecível em quadra. Não manteve a regularidade necessária para lutar por uma vitória, acusando a falta de ritmo, depois de tanto tempo sem disputar torneios. Sua última competição tinha sido em Miami, em quadras duras, em março. Também pela primeira rodada, o australiano Lleyton Hewitt teve dificuldades, mas venceu o francês Julien Benneteau por 2 sets a 1, com parciais de 3-6, 6-3 e 6-4. No duelo de franceses Nicolas Escude foi melhor e venceu Gregory Carraz: 6-4 e 6-2. O espanhol Alberto Martin derrotou o argentino Guillermo Canas (6-3, 4-6 e 6-3); o sueco Jonas Bjorkman passou pelo francês Nicolas Mahut (6-1, 3-6 e 7-5) e o argentino Gaston Gaudio eliminou o italiano Filippo Volandri (4-6, 7-5 e 6-4).