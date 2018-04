Saretta é eliminado na estréia O tenista Flávio Saretta foi eliminado nesta terça-feira na primeira rodada do US Open - o último torneio do circuito Grand Slam da temporada. Com um jogo irregular e de erros seguidos, o brasileiro perdeu por 3 sets a 0 para o alemão Florian Mayer. As parciais foram de 6/4, 6/2 e 6/1. A partida - transferida da noite de ontem por causa da chuva - teve 1h39 minutos de duração, mas nesta terça foram apenas dois minutos. Os tenistas voltaram para a quadra com a vantagem de 5/1 para Mayer, no terceiro set. O alemão sacou, confirmou seu serviço, e pôs fim ao jogo. Na segunda rodada, Florian Mayer vai enfrentar o norte-americano Andre Agassi que, na noite de ontem, havia eliminado o seu compatriota Robby Ginepri (7-6, 6-4 e 6-2).