Saretta é eliminado na estréia do Aberto de São Paulo O tenista brasileiro Flávio Saretta deu vexame, nesta terça-feira, na estréia do Aberto de São Paulo, torneio challenger disputado no Parque Villa Lobos, na capital paulista. Cabeça-de-chave número 1 e dono de três títulos da competição, ele foi eliminado pelo também brasileiro Rogério Dutra Silva por 2 sets a 1 - com parciais 6/4, 3/6 e 7/5 -, em jogo marcado pelas várias paralisações por causa da chuva. ?Acho que foi um dia anormal. Nada deu certo, eu estava desconcentrado e não consegui encaixar meu jogo. Do lado do Rogerinho tudo dava certo. Até devoluções erradas entravam. Era um dia que não dava mesmo para vencer?, contou. A derrota logo na primeira rodada vai custar muito caro para Saretta. Atual vencedor do torneio paulistano, o paulista de Americana não conseguiu defender os pontos e vai despencar na próxima lista do ranking mundial, que será divulgada na próxima semana - atualmente ele é o 118.º colocado e o segundo melhor do Brasil. Rogério Silva, que fez a pré-temporada com Larri Passos - treinador de Gustavo Kuerten -, aparece na posição 263 e foi o brasileiro que teve o melhor desempenho em 2006. Além de Saretta, outros tenistas do País fizeram feio nas quadras do Villa Lobos. Ricardo Mello alegou falta de ritmo de jogo e perdeu para o argentino Diego Cristin por 2 sets a 0 - com parciais de 7/6 (7/5) e 6/4. "Joguei numa quadra mais rápida. O cara (Cristin) sacou muito bem, o tempo todo. Não consegui jogar os pontos longos e o pouco que fiz, acabei errando?, disse Mello. Mais cedo, o mineiro André Sá foi derrotado pelo alemão Matthias Bachinger por 2 sets a 1 - com parciais de 6/3, 3/6 e 7/6 (7/2) - e o gaúcho André Ghem perdeu para o francês Jean Rene Lisnard por 2 sets a 0 - parciais de 7/5 e 7/6 (9/7). Um dos favoritos ao título, o argentino Guillermo Cañas, cabeça-de-chave número 4 do torneio, não decepcionou e estreou com vitória sobre o italiano Fabio Fognini por 2 sets a 0 - com parciais de 6/1 e 6/4. (V.S.) Atualizado às 18h35