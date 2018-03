Saretta é eliminado na Holanda O tenista paulista Flávio Saretta foi eliminado nesta quinta-feira do Torneio de Amersfoort, na Holanda. Ele foi derrotado pelo espanhol Juan Bacells por dois sets a zero. As parciais da partida foram de 6/2 e 7/5. Com a vitória, Bacells garantiu vaga nas quartas-de-final do torneio e vai enfrentar o argentino Juan Ignacio Chela, que derrotou o alemão Michael Kholmann por 2 sets a 1, com parciais de 5/7, 6/2 e 6/2.