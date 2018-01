Saretta é eliminado na República Checa O tenista brasileiro Flávio Saretta foi eliminado na segunda rodada do Torneio Challenger de Prostejov, na República Checa. Ele perdeu nesta quinta-feira para o australiano Peter Luczak por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/1. ?Infelizamente, eu não estava em um dia muito inspirado e, ao mesmo tempo, o Luczak jogou muito bem?, lamentou Saretta, que ocupa atualmente a posição número 132 do ranking mundial.