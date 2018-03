Saretta é eliminado nas quartas-de-final Flávio Saretta lutou muito, mas não conseguiu vaga nas semifinais do Torneio de St. Poelten, na Áustria, que distribui prêmios de US$ 440 mil. O tenista brasileiro enfrentou nesta quinta-feira o holandês Martin Verkerk pelas quartas-de-final e perdeu. Foram 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/4) e 7/6 (7/2). Agora, Saretta segue para Paris, onde a partir de segunda-feira disputará o segundo Grand Slam da temporada, Roland Garros. Ao lado dele, mais dois brasileiros irão participar do torneio francês: Gustavo Kuerten e André Sá.