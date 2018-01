Saretta é eliminado no Brasil Open O sonho de Flávio Saretta em conquistar o seu primeiro título de um torneio ATP Tour no Brasil terá de ser adiado até, pelo menos, o próximo ano. Nesta quinta-feira, na segunda rodada do torneio da Costa do Sauípe, o tenista brasileiro caiu diante do paraguaio Ramon Delgado por 2/6, 6/2 e 6/4. Saretta venceu bem o primeiro set e poderia ter liquidado o jogo no segundo. Mas não manteve a regularidade necessária para impor sua superioridade e permitiu que a decisão fosse para o terceiro set. Nesta série, logo ficou em desvantagem e, apesar de corrido bastante para tentar reagir, não teve chances diante de um adversário muito confiante e que jogou com agressividade e eficiência. ?Para mim foi mais um jogo: não foi a primeira vez que joguei no Brasil, nem será a última", disse referindo-se ao fato de ter afirmado antes do torneio que estava pronto para ser o campeão. ?Fico triste, pois esta é uma das poucas semanas em que se pode jogar em casa e acabei indo embora mais cedo." Agora, Ramon Delgado vai disputar com o principal favorito, o alemão Rainer Schuettler, uma vaga nas semifinais do Brasil Open.