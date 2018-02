Saretta é eliminado nos EUA Flávio Saretta está fora do Masters Series de Miami. Depois de ter entrado na chave principal do torneio graças à desistência de um outro tenista e de ter vencido o espanhol Alberto Martin na estréia, o brasileiro perdeu neste sábado, pela segunda rodada. Ele foi derrotado pelo argentino David Nalbandian por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/4 e 6/1. Mesmo diante do atual vice-campeão de Wimbledon, Saretta mostrou que poderia ter conseguido um melhor resultado. No primeiro set, dominou Nalbandian, chegou a abrir vantagem de 5 a 2, mas cedeu o seu serviço e precisou de uma nova quebra para fechar em 6 a 4 . Depois, Saretta voltou a equilibrar o segundo set, embora tenha cedido uma quebra logo no 1 a 2. Não soube, porém, manter a mesma regularidade do início da partida. Assim, no terceiro e decisivo set foi envolvido pelo adversário, perdendo o jogo por 2 a 1. Mulheres - Na chave feminina do Masters Series de Miami, a irmã mais nova de Marat Safin, Dinara Safina, perdeu para a japonesa Ai Sugiyama por 3/6, 7/5 e 6/2. Já a norte-americana Jennifer Capriati passou por Anastassia Rodionov por 7/6 (6/2) e 6/2, enquanto Serena Williams sofreu um susto na sua estréia, mas venceu a italiana Francesca Schiavone por 7/5 e 6/1.