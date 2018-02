Saretta é esperança brasileira na grama Como Gustavo Kuerten desistiu mesmo de participar de Wimbledon, Flávio Saretta poderá ser o único tenista a representar o Brasil na temporada de grama européia. André Sá, um especialista na superfície, não tem ranking suficiente para entrar nem sequer nos torneios preparatórios e terá de limitar-se a buscar vagas através de qualifyings de simples e duplas. Número 75 do ranking mundial, Saretta embarcaria nesta quinta-feira à noite para a Inglaterra com algumas responsabilidades. Em Wimbledon, ele defende pontos por ter chegado à terceira rodada no ano passado. Para iniciar sua adaptação a grama, Saretta joga na próxima semana o torneio de Nottingham.