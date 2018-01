Saretta e Ferreiro jogam no Villa Lobos Com o atraso provocado pelas chuvas desta quarta-feira, a rodada desta quinta-feira do Aberto de São Paulo promete ser emocionante, com praticamente todos os jogos da segunda rodada da competição. Duas das maiores atrações do tênis brasileiro estarão na quadra central do parque Villa Lobos: o número dois do Brasil, Flávio Saretta, enfrentando o compatriota Alexandre Simoni, e a revelação gaúcha, Franco Ferreiro, desafia o argentino Mariano Delfino. Há ainda muitos outros jogos para serem disputados nesta rodada, que vai definir os classificados para as quartas-de-final. O brasileiro Bruno Soares joga com o argentino Sergio Roitman, enquanto Ramon Delgado (Paraguai) enfrenta Adrian Garcia, do Chile, Edgardo Massa, argentina, com Hermes Gamonal, Chile, e Andres Dellatorre, Argentina, diante de Frederico Browne, Argentina. Outros jogos ainda estavam por terminar nesta quarta-feira, em que o mau tempo e problemas no piso da quadra central provocaram muitos atrasos. Ricardo Mello entrou em ação por duas vezes e depois de perder o primeiro set para o argentino Juan Monaco por 6/4, estava reagindo no segundo ao sacar com vantagem de 5 a 4, quando houve a primeira paralisação. Marcelo Mello também levou seu jogo diante do argentino Diego Moyano para o terceiro set.