Saretta e Marcos Daniel duelam na final O Torneio Challenger de Guayaquil, no Equador, terá uma final brasileira. Os tenistas Flávio Saretta e Marcos Daniel, que tentam desbancar Ricardo Mello na liderança do ranking nacional, vão se enfrentar neste domingo, a partir das 14h30 (horário de Brasília). As semifinais do torneio equatoriano, disputado em quadras de saibro e com US$ 50 mil em premiação, foram realizadas neste sábado. Saretta venceu o chileno Adrian Garcia por 2 sets a 1, com parciais de 7/5, 3/6 e 7/6 (7/5). Já Marcos Daniel não teve muito trabalho, pois seu adversário, o peruano Luis Horna, abandonou o jogo ainda no primeiro set.