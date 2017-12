Saretta e Marcos Daniel seguem na briga Ricardo Mello é o líder ranking brasileiro, mas não joga mais nesta temporada e corre o risco de perder a posição. Seus adversários diretos são Marcos Daniel e Flávio Saretta, que estrearam com vitória no Torneio Challenger de Guayaquil, na noite de segunda-feira, no Equador. Marcos Daniel está em 113º lugar no ranking mundial - Ricardo Mello é o 110º - e derrotou o equatoriano Juan Andrés Gomez por 6/3 e 7/6 (7/3). Também pelo Torneio de Guayaquil, que distribui US$ 50 mil em prêmios, Saretta (número 114 da ATP) bateu o argentino Martin Vasallo-Arguello por duplo 6/2. Tanto Marcos Daniel quanto Saretta voltam à quadra em Guayaquil apenas na quarta-feira. Mas, independente do resultado deles nesta semana, a definição do número 1 do tênis brasileiro deve ficar mesmo para as duas últimas etapas da Copa Petrobrás, ainda em novembro: em Aracaju, de 14 a 20, e em Buenos Aires, de 21 a 27.