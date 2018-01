Saretta e Meligeni estréiam no Chile Depois de participarem da derrota do Brasil na Davis para a República Checa, Fernando Meligeni e Flávio Saretta estão de volta ao circuito mundial. Os dois estréiam nesta quarta-feira no Torneio de Viña del Mar, no Chile. Meligeni enfrenta o argentino David Nalbandian. Saretta pega Juan Antonio Marin, da Costa Rica. As duas partidas devem começar por volta das 16 horas. Julio Silva, que na estréia venceu o espanhol Albert Martin, volta à quadra hoje. Vai enfrentar o chileno Nicolas Massu. Esta partida deve começar por volta das 18 horas.