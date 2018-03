Saretta e Mello estréiam amanhã em Miami Ainda sem horário definido pela organização, os tenistas brasileiros Flávio Saretta e Ricardo Mello estréiam no Masters Series de Miami nesta quinta-feira. Saretta, número 46 do ranking mundial, enfrenta a revelação australiana Todd Reid. ?Não conheço o estilo de jogo dele, mas disseram que é muito parecido com o (Lleyton) Hewitt?, disse. Já o estreante em Masters Series Ricardo Mello vai ter pela frente o norte-americano Jeff Salzenstein. ?Estou muito feliz por conseguir entrar pela primeira vez na chave principal de um Masters Series. Os jogos do quali me deram confiança e espero fazer uma boa partida?, garantiu o número 133 do ranking. Mello garantiu participação no torneio após vencer no qualifying o norte-americano Brendan Evans e o romeno Razvan Sabau.