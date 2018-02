Saretta e Sá dão sorte em Wimbledon Parece que a sorte resolveu estar ao lado dos brasileiros no Torneio de Wimbledon. E, pelo menos, na estréia tanto Flávio Saretta como André Sá, os dois úncios brasileiros na competição, não terão pela frente adversários considerados muito fortes. Saretta pega o suíço Ivo Heuberger enquanto Sá joga com o habilidoso, mas temperamental, marroquino Hicham Arazy. O dia da estréia dos brasileiros, ainda não está definido, podendo ser tanto na segunda, como na terça-feira. Apenas neste domingo será anunciada a programação dos jogos da primeira rodada. Mas como a tradição sempre prevalece em Wimbledon, já é certo que, pelo menos, o campeão do ano passado, o suíço Roger Federer vá abrir a competição na primeira partida da segunda-feira, na quadra central, diante do inglês Alex Bogdanovic. Saretta vem de boas vitórias no torneio de Nottingham, em que chegou às quartas-de-final. Sá conseguiu vencer três partidas seguidas esta semana para passar pelo qualifying e ganhar uma vaga na chave principal de Wimbledon, torneio que marcou a melhor fase de sua carreira, quando em 2002 alcançou as quartas-de-final, perdendo para Tim Henman.