Saretta e Sá duelam na Áustria Dois dos principais jogadores brasileiros, Flávio Saretta e André Sá, irão fazer um duelo na primeira rodada do ATP Tour de St. Poelten, na Áustria, torneio com 380 mil euros em prêmios e último preparatório para Roland Garros. Motivado pelas boas campanhas este ano, bicampeonato nas Bermudas, semifinal em Valência e quartas-de-final em Casablanca, Flávio Saretta, o atual número dois do Brasil, na 71ª colocação do ranking, espera diminuir a vantagem de Sá no confronto direto. O tenista mineiro tem vantagem de 4 a 2. Os dois tenistas, porém, vivem momentos diferentes. Saretta vem embalado e precisa de boa campanha em St. Poelten para defender os pontos das semifinais do ano passado. É um jogador que está com boa estrutura de apoio, com um técnico como João Zwetsch, uma supervisão do ex-tenista Carlos Chabalgoity e de uma agência como a Mab, em São Paulo. Enquanto isso, Sá vem num ano difícil. Está há 12 partidas sem vencer e tenta readquirir a confiança em seu bom jogo. Entre os duelos entre Saretta e Sá, o mais importante foi no torneio de Wimbledon do ano passado. Sá venceu e avançou para as quartas-de-final, na mais importante campanha de sua carreira. O torneio de St. Poelten termina sábado - por causa de Roland Garros - e entre os principais favoritos estão o norte-americano Andy Roddick (que estréia com o espanhol Albert Martin) e Albert Costa, que ainda está em busca de ritmo na temporada de saibro para defender o título do Aberto da França do ano passado. Costa vai estrear com tenista vindo do qualifying.