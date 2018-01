Saretta e Sá vencem nas duplas em Melbourne Embora tenha sido eliminado logo na primeira rodada de simples, Flávio Saretta foi bem ao lado do compatriota André Sá na rodada de duplas do Aberto da Austrália. Nesta quarta-feira, os brasileiros estrearam com vitória sobre os suíços Roger Federer e Yves Allegro por 2 sets a 0, com duplo 6-4, em uma hora de jogo. Agora, eles vão enfrentar os vencedores do jogo entre Jared Palmer (USA)/Pavel Vizner (CZE) e Jurgen Melzer (AUT)/ Nenad Zimonjic (SER), programado para acontecer nesta quarta-feira por volta das 22h30 (horário de Brasília).