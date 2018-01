Saretta é vice em challenger suíço O brasileiro Flávio Saretta foi derrotado, neste domingo, pelo espanhol Albert Montañes, por 2 sets a 1, e ficou com o vice-campeonato do Challenger de Lugano, na Suíça. Saretta lutou muito, mas caiu com parciais de 7/5, 6/7 (4/7) e 7/6 (7/5). ?Foi um pena porque, mesmo perdendo, foi um jogo de alto nível, com os dois jogando muito bem?, disse Saretta, que disputará agora outro torneio challenger, desta vez em Braunschweig, na Alemanha. A competição alemã será a última das cinco que Saretta disputa em um giro pela Europa. Desde o início de maio, o brasileiro já jogou os challengers de Praga (vice-campeão) e de Prostejov (caiu nas oitavas-de-final), ambos na República Checa, e o Torneio de Roland Garros (eliminado na segunda rodada).