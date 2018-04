Saretta e Zabaleta vencem no Ibirapuera O brasileiro Flávio Saretta derrotou o argentino Gaston Gaudio, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1, 7/6 (8/6), nesta quarta-feira à noite, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, em jogo válido pela primeira rodada da chave B do Tênis Espetacular. Saretta volta à quadra nesta quinta-feira à noite para encarar o também argentino Juan Ignacio Chela. Se Saretta vencer, estará classificado para a final de sábado contra o vencedor da chave A. No outro jogo desta quarta, Mariano Zabaleta derrotou André por 2 sets a 1, pela chave A. Zabaleta enfrenta nesta quinta Gustavo Kerten na mesma condição de Saretta: uma vitória leva o argentino à final.