Saretta elimina Rios em Munique Uma das novas forças do tênis brasileiro, o paulista Flávio Saretta, classificou-se pela primeira vez na carreira a uma quartas-de-final de um torneio ATP Tour, ao derrotar hoje, em Munique, o chileno Marcelo Rios por 6/3 e 6/2. Na rodada de amanhã, do BMW Open, com US$ 400 mil em prêmios irá enfrentar o francês Anthony Dupuis. Curiosamente, Saretta poderá encontrar-se com outro brasileiro se passar para as semifinais. Thomas Behrend, gaúcho que joga pela Alemanha, derrotou o austríaco Werner Eschauer por 2/6, 6/1 e 6/0 e amanhã enfrenta o marroquino Younes El Aynaoui. Se Saretta e Behrend venceram fazem uma das semifinais do torneio, no sábado. Alguns dos principais favoritos no ATP Tour de Munique já estão eliminados da competição, como o russo Yevgeny Kafelnikov, o sueco Thomas Johansson e agora também o chileno Marcelo Rios.