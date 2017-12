Saretta eliminado da Copa Petrobrás O tenista brasileiro Flávio Saretta não conseguiu impor o seu bom jogo. Diante de um adversário que quase não errou, como o espanhol Fernando Vicente, Saretta caiu nas quartas-de-final da segunda etapa da Copa Petrobrás, ao perder por 6/ 3 e 6/1. Saretta ainda continua em Buenos Aires para as semifinais de duplas neste sábado. Ao lado de André Sá joga com Victor Ionita e Gabriel Moraru, ambos da Romênia. Com a eliminação de Saretta nas quartas-de-final, o tênis brasileiro amarga mais uma semana fora da decisão da Copa Petrobrás. Na primeira etapa em Santiago, dois jogadores estiveram nas quartas-de-final (Saretta e Júlio Silva) e agora em Buenos Aires, quatro tenistas cairam na primeira rodada (Silva, André Sá, Marcos Daniel e Franco Ferreiro). Em Buenos Aires, tenistas fora da América Latina dominaram as finais. Neste sábado, nas semifinais, Oliver Marach (Aústria) joga com Hugo Armando (EUA), enquanto Fernando Vicente (Espanha) enfrenta o vencedor da partida entre o argentino Diego Moyano e o austríaco Johannes Ager.