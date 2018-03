Saretta eliminado; Ferrero é líder O tenista espanhol Juan Carlos Ferrero teve uma manhã de sexta-feira bastante produtiva. Derrotou o brasileiro Flávio Saretta por 2 sets a 0; passou para as quartas-de-final do Torneio da Áustria e, de quebra, garantiu pontos suficientes para assumir a liderança do ranking da Corrida dos Campeões. Na lista a ser divulgada na próxima segunda-feira ele vai aparecer à frente do suíço Roger Federer, no topo da classificação. A partida - prevista para ontem, mas que foi transferida para hoje por causa da chuva - teve as parciais de 7/6 e 6/3. Nas quartas-de-final, ainda nesta sexta, Ferrero vai enfrentar o argentino Mariano Zabaleta. Os outros confrontos das quartas serão os seguintes: o chileno Nicolás Massu enfrenta o equatoriano Nicolás Lapentti. O argentino Gastón Gaudio pega o espanhol Feliciano López e o argentino Juan Ignacio Chela joga contra seu compatriota Guillermo Coria.