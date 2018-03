Saretta eliminado na estréia em Miami Num dia em que nem tudo deu certo, Flávio Saretta caiu na primeira rodada do Masters Series de Key Biscayne, ao perder a revelação australiana Todd Reid por 6/4 e 6/4. As condições de jogo não estavam nada favoráveis. A partida teve horas e horas de atraso por causa da chuva e só começou por volta da 21 horas (23 de Brasília) e um forte vento prejudicou o nivel técnico. Ainda assim, Saretta teve chances. No segundo set conseguiu abrir vantagem de 4 a 2, mas sem manter a regularidade e colocar seus golpes com a precisão necessária, permitiu a reação de Reid, que mostrou paciência e determinação para lutar pela vitória. Enquanto isso, Flávio Saretta parece ter sentido um pouco mais as adversidades. O jogo foi disputado na GrandStand, uma das principais quadras do Crandon Park, mas por causa das muitas horas sem partidas por causa da chuva, não tinha quase ninguém nas arquibancadas. O clima não estava mesmo nada agradavel, sem aquela atmosfera quente e agitada de torneios deste nível. Sobrou para o brasileiro uma derrota amarga, que deixou a impressão de que ele poderia ter vencido até com certa facilidade, não fosse vítima do inesperado. A rodada desta sexta-feira em Key Biscayne promete ser das mais agitadas se o tempo permitir. Estão previstas estréias de Serena Williams - sem jogar desde que foi campeã de Wimbledon ano passado - jogando diante de Marta Marrero da Espanha. O número 1 do mundo, Roger Federer também joga, desafiando o russo Nikolay Davydenko. A rodada da quinta-feira teve ainda a vitória do equatoriano Nicolas Lapentti sobre o suíço Thomas Enqvist (7-5, 2-6 e 6-4) e o norte-americano Vince Spadea venceu o seu compatriota James Blake por 2 sets a 1, com parciais de 6-7 (12-14) 7-6 (7-4) e 6-1. O alemão Lars Burgsmuller venceu o norte-americano Jan-Michael Gambill (7-5 e 6-4) e o checo Bohdan Ulihrach eliminou Gilles Muller, de Luxemburgo, também em dois sets: 6-4 e 7-5.