Saretta embarca para a Copa Davis Depois de dez dias de treino intensivo em São Paulo, o tenista Flávio Saretta embarca na noite desta sexta-feira, para a cidade de Helsinborg, onde o Brasil vai enfrentar a Suécia pela primeira rodada do grupo mundial da Copa Davis, entre os dias 7 e 9 de fevereiro. "Acho que fiz meu dever de casa", brinca Saretta. "Treinei muito nestes dias, especialmente aqueles golpes que são mais utilizados numa quadra rápida, como saque, devolução e voleio". Saretta reclamou apenas do tempo ruim em São Paulo, durante toda a semana. "Atrapalhou muito, tive de mudar horário de treino, jogar com goteira na cabeça ou ficar horas esperando a quadra secar, mas nada disso impediu de cumprir o programa estabelecido. Estou preparado como nunca". Esta é a terceira vez que Saretta integra o grupo de quatro jogadores principais do time da Davis. Ele estreou há um ano, contra a República Tcheca, e marcou o único ponto brasileiro sobre o piso de tapete. Em setembro, ficou na reserva para o confronto diante do Canadá, no Rio de Janeiro.