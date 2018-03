Saretta emociona-se com vitória O tenista brasileiro Flávio Saretta ficou muito emocionado com sua classificação para as quartas-de-final do ATP Tour de Munique. Afinal, garantiu uma vaga entre os oito melhores do torneio, ao vencer o ex-número 1 do mundo, o chileno Marcelo Ríos, por 2 sets a 0, parciais convincentes de 6/3 e 6/2. Nesta sexta-feira, o conhecido Sarettinha, de 20 anos, enfrenta o francês Anthony Dupuis. "Foi uma vitória emocionante", definiu Saretta, pelo telefone. "Comecei o jogo um pouco nervoso, perdendo o meu saque, mas logo a seguir devolvi a quebra, ganhei confiança e venci um tenista que já foi número 1 do mundo, na sua quadra preferida, o saibro." A vitória não foi tão simples quanto o placar possa sugerir. Saretta, no primeiro set teve duas chances de fechar a série, mas acabou sendo atrapalhado pela chuva. Só depois de uma interrupção de meia hora, o tenista brasileiro retomou o domínio do jogo e abriu vantagem de 1 a 0. Depois, precisou de seis match points para definir a partida a seu favor. "Uma vitória como esta é muito importante para ganhar confiança e fazer com que acredite na possibilidade de ir longe no tênis", disse Saretta, hoje número 240 do ranking. "Neste torneio já ganhei três partidas no qualifying e duas na chave principal e esta foi a primeira vitória em dois sets, todas as outras foram em três." Com mais este resultado em Munique, Saretta chega pela primeira vez a uma quartas-de-final de um torneio da série ATP. Antes tinha ido à primeira rodada de Delray Beach, nos Estados Unidos, e no início do ano foi campeão do challenger BCP Classic, em São Paulo.