Saretta encara Nalbandian em Roma Flávio Saretta vai ter um desafio e tanto nesta quarta-feira, por volta das 11 horas, de Brasília, no Masters Series de Roma. Enfrenta o argentino David Nalbandian, número 8 do ranking mundial e que esteve afastado das quadras por um mês por um problema no pulso, mas voltou em grande forma. O jogo será na Pallacorda do Foro Itálico, um dos cenários mais exuberantes e históricos do tênis, entre estatuas e arquibancadas de mármore. Até hoje, Saretta só venceu por duas vezes o tenista argentino, em seis partidas. Ainda assim, em uma das partidas, no torneio de Viña Del Mar, em 2002, Nalbandian foi punido pelo árbitro até perder o jogo. A outra vitória aconteceu em Gramado em 2000 por 7/5 e 6/3. O argentino levou a melhor, em Montevideu, 2001, por 6/2 e 6/2; em Buenos Aires, 2001, por 1/6, 6/1 e 6/1; em Roland Garros, 2002, por 6/3, 6/4 e 6/0; e em Miami, 2003, por 4/6, 6/4 e 6/1.