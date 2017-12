Saretta enfrenta David Ferrer amanhã Confiante em seu jogo e garantindo ter recuperado o bom ritmo, Flávio Saretta terá nesta quinta-feira um bom teste para avaliar o seu atual estágio. Ele enfrenta o espanhol David Ferrer, número 70 do ranking mundial e que vem de vitória sobre Gustavo Kuerten. O confronto, marcado para as 14 horas (horário de Brasília), vale vaga nas quartas-de-final do Torneio de Buenos Aires. "Desde de Viña del Mar, senti que estou voltando a jogar bem no saibro", afirmou Saretta, que enfrentará pela primeira vez na carreira o espanhol Ferrer. "É um jogador que se move bem na quadra."