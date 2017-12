Saretta enfrenta Ferrer em Cincinnati Longe das comemorações do dia de ouro de Fernando Meligeni, Gustavo Kuerten e Flávio Sarretta seguem a vida no Masters Series de Cincinnati, que começa nesta segunda-feira nos Estados Unidos e é o último grande teste antes da disputa do US Open, em Nova York. Guga entra em quadra esta semana em busca da reabilitação. Depois de ter perdido na estréia em Montreal, joga agora com o argentino Mariano Zabaleta. Enquanto isso, Saretta tenta aproveitar a sorte, pois ganhou um lugar na chave principal graças à desistência de Andre Agassi, e faz seu primeiro jogo diante do espanhol David Ferrer. Os dois brasileiros só estréiam na chave de simples nesta terça-feira em Cincinnati. Mas Guga já entra em quadra nesta segunda para um jogo de duplas. Ao lado do russo Yevgeny Kafelnikov enfrenta os especialistas checos Pavel Vizner e Tomas Cibulet. A idéia do brasileiro é aproveitar o tempo para ganhar melhor adaptação. Desta vez, Guga também não vai poder reclamar da falta de tempo. Chegou com antecedência a Cincinnati e ainda só vai fazer sua estréia na terça-feira. Terá, além de tudo, a chance de testar sua adaptação jogando dupla nesta tarde de segunda-feira, ao lado de um parceiro experiente e competente, como Kafelnikov. Guga, que já foi campeão deste torneio de 2001, tem a chance de ganhar posições no ranking esta semana, pois não defende pontos no campeonato. Outro brasileiro, Flávio Saretta poderá aproveitar bem a chance que caiu do céu. Só entrou na chave principal, depois da desistência de Andre Agassi. Caso contrário teria de disputar o qualifying e, sem ritmo, numa quadra rápida como as da temporada norte-americana, provavelmente teria muitas dificuldades para ganhar um lugar na chave principal. Seu adversário, o espanhol David Ferrer também não é um especialista neste tipo de superfície.