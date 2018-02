Saretta enfrenta francês às 13 horas Após a vitória de 2 sets a 1, sobre o alemão Michael Kohlmann na rodada de estréia do qualifying do Masters Series de Miami, o paulista Flávio Saretta volta à quadra, nesta quarta-feira, às 13h (horário de Brasília) para enfrentar o francês Michael Llodra, nº 115 do mundo e cabeça-de-chave 16 do torneio. A vitória neste jogo vale a vaga para a chave principal do torneio. "Fiz um jogo duro contra o Kohlmann, mas soube aproveitar os poucos momentos em que ele vacilou", contou o brasileiro, quarto favorito do torneio e 83º do ranking de Entradas. "Apesar de nunca ter jogado contra o Llodra, sei que também será uma pedreira, já que quem ganhar vai para a chave principal. Mas estou motivado e quero muito entrar na chave", completou.