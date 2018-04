Saretta enfrenta holandês na madrugada O tenista Flávio Saretta terá um adversário teoricamente fácil nesta quinta-feira no Torneio de Bangcoc, quando busca uma vaga nas quartas-de-final. Na madrugada (por volta das 4 horas, de Brasilía), Saretta enfrenta o holandês Rogier Wassen, jogador que veio do qualifying. Wassen - que vem animado depois de passar as três rodadas do classificatório e vencer o russo Igor Andreev na estréia na chave principal, ocupa apenas o número 542 do ranking de entradas da ATP. Apesar do ranking baixo, Saretta é cauteloso. ?Será um jogo duro. O cara (Wassen) vem jogando muito bem e motivado com as quatro vitórias consecutivas no torneio. Nessa hora, o ranking pouco importa?, afirmou o brasileiro.