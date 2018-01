Saretta: esperança brasileira em Wimbledon Com a eliminação de André Sá - perdeu para David Nalbandian por 6/2, 7/5 e 6/2 -, o descontraído Flávio Saretta carrega em sua raquete a última esperança da torcida brasileira no Torneio de Wimbledon. Enfrenta nesta sexta-feira, por volta das 11 horas de Brasília, na quadra 14 do All England Club, o espanhol Feliciano Lopez, número 52 do ranking mundial, num jogo em que carrega muitas esperanças de vitória. "Já o enfrentei nos tempos de juvenil e é um adversário que vai me deixar jogar", contou Saretta. "Espero manter o meu nível, pois assim tenho esperanças de passar mais uma rodada." Com o técnico Carlos Eduardo Chabalgoity ao lado, Saretta teve um dia de muitos cuidados na sua preparação para este jogo. Como na partida anterior teve um jogo muito exigente, com quatro horas de duração diante de Agustin Calleri, "Chapecó", como é conhecido o treinador de Saretta, teve a preocupação de evitar as dores musculares. Orientou um treino nas quadras de grama do Aorangi Park e depois o jogador passou por sessão de massagem. Nesta sexta, espera-se por outro jogo equilibrado e longo. Uma vitória representa 75 pontos no ranking e um prêmio de 23 mil libras, cerca de R$ 115 mil. Enquanto Saretta mantém esperanças de fazer uma campanha histórica em Wimbledon, André Sá teve uma derrota dolorosa. Como defendia pontos das quartas-de-final do ano passado e perdeu na segunda rodada, irá despencar no ranking mundial. Passará de 84 par a acima dos 130 na lista de entradas da ATP, após Wimbledon. Esta queda no ranking vai ter duras consequências para André Sá. Acima dos 130 na lista da ATP, não entra direto na chave dos principais torneios e vai ter de, por exemplo, disputar o qualifying do US Open, o quarto e último Grand Slam da temporada. Por isso, Sá esperava muito mais deste torneio de Wimbledon. "Com certeza não joguei o meu melhor tênis", afimou Sá. "Tive algumas chances de virar o jogo contra o Nalbandian, no segundo set, mas não consegui encaixar minhas bolas e no final, ele estava jogando melhor do que eu." Sá ainda continua em Wimbledon para disputar a chave de duplas. Ao lado do eslovaco Dominik Hrbaty enfrenta os checos Ota Fukarek e Petr Luxa. E num dia típico do verão londrino, com chuva pela manhã, sol forte e calor, depois vento frio, o clima esquentou mesmo para os lados de Greg Rusedski. Ele foi multado em US 2,5 mil por ter soltado o verbo na partida em que perdeu para Andy Roddick. Esta quantia não significa nada para ele, mas os ingleses ficaram assustados com seu comportamento em plena quadra central de Wimbledon, o templo sagrado do tênis. Rusedski reclamava de uma bola cantada fora por um torcedor. Ele parou de jogar e o juiz deu ponto para Roddick. Cenário mais venerado do tênis, a quadra central do All England Club serviu também para a filmagem da comédia romântica "Wimbledon", produzida pelos criadores dos filmes Um Lugar Chamado Notting Hill e Quatro Casamentos e Um Funeral. As cenas obrigaram um atraso de meia hora na programação dos jogos, pois os produtores queriam as arquibancadas cheias para transformar torcedores em personagens. O longa metragem conta a história de um tenista britânico de ranking baixo, mas que consegue uma vaga para jogar Wimbledon. O jogador é interpretado por Paul Bettany, que entrou em quadra carregando uma larga sacola de tenista, mas que, apesar das aulas de tênis que teve com o ex-jogador Pat Cash, não se deu conta que a bolsa estava de cabeça para baixo. Se tivesse mesmo equipamento na raqueteira, tudo chegaria bem revirado na hora de um jogo de verdade.