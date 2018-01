Saretta está fora do ATP de Acapulco O tenista brasileiro Flávio Saretta está eliminado do Torneio de Acapulco, no México, ao ser derrotado, nesta terça-feira à noite, pelo alemão Tommy Hass por 2 sets a 0, parciais de 7/6 (7/5) e 6/2. Hass, cabeça-de-chave número 1 do torneio, é o quinto colocado na Corrida dos Campeões e sexto no ranking de entradas. Seu adversário nas oitavas-de-final será o espanhol Fernando Vicente, que derrotou o argentino Franco Squillari.