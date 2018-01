Saretta está fora do ATP do Chile O tenista brasileiro Flávio Saretta está fora do ATP Tour de Viña Del Mar, no Chile, após ter sido derrotado, nesta sexta-feira à noite, pelo equatoriano Nicolas Lapentti, por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/3 e 7/6 (7/5), em partida válida pelas quartas-de-final do torneio. Saretta esteve próximo da vitória, quando no terceiro set chegou a estar vencendo por 4 a 1. No tiebreaker, Saretta teve nova chance, ao abrir vantagem de 4 a 0, mas permitiu a recuperação do adversário. Em busca de uma nova chance, Saretta joga na próxima semana no ATP Tour de Buenos Aires, que poderá ter muitos brasileiros. Só na chave do qualifying conta com quatro tenistas: Júlio Silva, Alexandre Simoni, Ricardo Mello e Daniel Melo.