Saretta está fora do Masters de Madri O tenista Flávio Saretta desistiu de participar do qualifying do Masters Series de Madri. Alegando um contusão nas costas - disse que era a mesma dor que sentiu em Roland Garros, em maio - viajaria de volta ao Brasil para tratamento. O jogador tem ainda em seu calendário um torneio em São Petersburgo, na Rússia, a partir do dia 20 e depois jogaria o qualifying do Masters de Paris Bercy. Enquanto isso, com algumas desistências do torneio na chave principal, Gustavo Kuerten deverá sair como cabeça-de-chave número 10. A competição tem chave de 64, com 56 jogando e oito byes. Também está fora de Madri, o ex-número 1 do mundo, o australiano Lleyton Hewitt que parece ter retomado sua briga com a ATP. Campeão do Masters Cup de Xangai, ano passado, Hewitt anunciou que não jogará mais nenhum torneio da ATP neste ano e só participa da final da Copa Davis, de 28 a 30 de novembro, diante da Espanha. Com isso, desiste da briga por uma vaga em Houston, onde defenderia o título do Masters Cup. Bem mais motivado, o alemão Rainer Schuettler avançou para as semifinais do ATP Tour de Lyon, França, ao vencer o belga Xavier Malisse por 7/6 (7/2) e 6/4 e garantiu matematicamente um lugar entre os oito do Masters de Houston.