Saretta está nas quartas-de-final O tenista brasileiro Flávio Saretta, 109º colocado do mundo, garantiu vaga para as quartas-de-final da etapa de Santa Cruz, na Bolívia, da Copa Petrobrás. Ganhou do romeno Victor Ionita por duplo 6/2 e, nesta sexta-feira, irá enfrentar o argentino Sergio Roitman (214º do ranking), que contou com a desistência de seu compatriota Cristian Villagran quando o jogo estava em 6/2 e 2/0. "Acho que nesse jogo o Saretta mostrou que está colocando a cabeça no lugar. E é assim que tem de continuar", analisou o técnico do brasileiro, João Zwetsch. "Foi realmente o jogo que entrei mais focado nas últimas três semanas e também o que o meu saque funcionou melhor. A quadra não está tão lenta, o que possibilita uma partida com menos trocas de bolas, do jeito que eu gosto. Deu tudo certo", disse o jogador. Saretta tem retrospecto negativo contra Roitman: duas derrotas em dois jogos. Nas quartas-de-final do Future de Viña del Mar, no Chile, em 2000, perdeu com parciais de 4/6, 7/6 e 3/6; em 1998, quando ainda era juvenil, foi eliminado pelo argentino na semifinal de um Future no Brasil. "O Roitman é um cara agressivo, que não vai jogar esperando pelo meu erro. Ele força bastante. Tenho de entrar mais uma vez bem atento para poder vencer essa", finalizou Saretta, que na primeira rodada, na terça-feira, venceu o boliviano Eduardo Gutiérrez com duplo 6/0.