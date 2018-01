Saretta está otimista para encarar Lopez Numa batalha de quase quatro horas de jogo, Flávio Saretta colocou o coração na raquete para salvar dois match points e superar o argentino Agustin Calleri por 3 a 2, em sets equilibrados, com parciais de 6/4, 6/7 (15/13), 6/2, 6/7 (7/5) e 10/8. "Foi uma correria como àquela de Roland Garros, quando venci o Kafelnikov", definiu com bom humor Saretta. "O tempo todo foi difícil, tive de salvar dois match points, mas mostrei que estou jogando com muita garra. Acho até que poderia ter vencido em três sets, pois tive muitas chances no tie break e tive de me superar para vencer este jogo." Animado com o resultado, Saretta vê com confiança seu adversário da próxima rodada, na sexta-feira, o espanhol Feliciano Lopez, número 53 do ranking. "Pelo menos é um tenista que vai me deixar jogar", disse. "Não é um corta físico, que vem para o saque e voleio o tempo todo." Rodada - No jogo mais esperado do torneio até agora, o canadense naturalizado inglês Greg Rusedski não conseguiu ir tão longe no campeonato como gostaria. Afinal, pegou logo na segunda rodada um dos maiores favoritos ao título, o norte-americano Andy Roddick, que marcou 7/6 (7/4), 7/6 (7/1) e 7/5. Enquanto isso, um dos mais carismáticos tenistas do circuito, o tailandês Paradorn Srichaphan - que não vem fazendo uma boa temporada - ganhou do francês Oliver Mutis por 4/6, 1/6, 7/6 (7/4), 7/5 e 7/5. No lado feminino, Venus Williams ganhou de Katerine Srebotnik por 6/4 e 6/1, enquanto Lindsay Davenport marcou 6/3 e 6/1 em Rita Grande. No torneio de duplas, André Sá, jogando ao lado do eslovaco Domink Hrbaty estreou com vitória, ao marcar 2/6, 6/3, 6/3 e 6/4 nos checos Tomas Cibulec e Pavel Vizner.