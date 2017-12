Saretta está perto da vaga em Miami O tenista paulista Flávio Saretta está a uma vitória da chave principal do Master Series de Miami. Na noite desta segunda-feira, ele venceu o alemão Michael Kohlmann por dois sets a um, de virada, e se manteve vivo no torneio qualificatório. Num jogo de 1h40 Saretta venceu com parciais de 6/4, 2/6 e 7/5. Nesta terça, ele briga por lugar entre os 96 participantes do torneio masculino, contra o peruano Luis Horna. No confronto com o peruano, Saretta leva vantagem. No ano passado, venceu Horna no saibro duas vezes. Também nesta segunda-feira, Luis Horna eliminou o sueco Dick Norman, por 3/6, 6/3 e 6/4.