Saretta estréia amanhã em Praga O brasileiro Flávio Saretta estréia no Challenger de Praga, na República Tcheca, nesta terça-feira, contra o tcheco Filip Zeman. O torneio é disputado em quadras de saibro e tem premiação total de ? 85 mil. No ranking mundial de entradas, divulgado nesta segunda-feira, Saretta perdeu 11 posições - caiu para o 119.º lugar - e perdeu o posto de segundo melhor tenista do Brasil para Gustavo Kuerten. O adversário de Saretta, convidado da organização do torneio tcheco, tem apenas 17 anos e não aparece no ranking de entradas da ATP.