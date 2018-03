Saretta estréia amanhã na Áustria O tenista brasileiro Flávio Saretta estréia nesta quarta-feira no Torneio de Kitzbuehel, na Áustria. Como cabeça-de-chave número 15, ele entrou direto na segunda rodada e enfrentará o argentino Gaston Etlis, número 202 do ranking mundial. A partida deve começar às 9 horas (horário de Brasília). Número 60 do ranking mundial, Saretta já enfrentou Etlis duas vezes e ganhou ambas: em 2001, em Montevidéu, e neste ano, em Buenos Aires. ?Estou tranqüilo e com muita vontade de entrar em quadra para jogar?, afirmou o brasileiro, ansioso para disputar o torneio austríaco, que distribui US$ 1 milhão em prêmios.