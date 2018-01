Saretta estréia amanhã no México Flávio Saretta estréia nesta terça-feira no Torneio Challenger da Cidade do México, que distribui prêmios de US$ 125 mil. Número 128 do ranking, o tenista brasileiro irá jogar contra o norte-americano Amer Delic, que está na 184º posição do mundo. Eles nunca se enfrentaram antes.