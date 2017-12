Saretta estréia às 14 horas em Buenos Aires O tenista Flávio Saretta vai à quadra primeiro que seu compatriota Gustavo Kuerten, no ATP Tour de Buenos Aires. O brasileiro joga por volta das 14 horas desta terça-feira contra o brasileiro naturalizado alemão Tomas Behrend, número 101 do ranking. Caso avance à próxima fase do torneio, Saretta pode enfrentar Guga.