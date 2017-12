Saretta estréia com boa vitória em Roma Flávio Saretta começou bem a disputa do Masters Series de Roma. Num jogo difícil contra o croata Mario Ancic, nesta segunda-feira, o tenista brasileiro chegou a salvar dois match points antes de fechar em 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 3/6 e 7/6 (8/6). Mas Saretta não vai ter vida fácil no Foro Itálico. Na quarta-feira, o tenista brasileiro desafia um dos dez primeiros do ranking mundial, o argentino David Nalbandian, que estreou com vitória sobre o sueco Robin Sordeling por 6/4 e 6/4. Saretta estava mesmo precisando de uma vitória convincente. Este ano, com exceção da semana em Viña Del Mar, ele não vem fazendo boas campanhas e isso afeta a confiança do tenista. A maneira como venceu seu jogo diante de Ancic deve ajudá-lo a recuperar a motivação e lutar por pontos no ranking. Aliás, o brasileiro caiu sete posições na lista de entradas da ATP, ocupando o 59º lugar. Diante de Nalbandian, Saretta tem retrospecto de duas vitórias contra quatro do tenista argentino.