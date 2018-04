Saretta estréia com vitória em Bangcoc O tenista brasileiro Flávio Saretta estreou com vitória no Aberto da Tailândia ao vencer nesta segunda-feira o indiano Prakash Amritraj, que jogou a convite da organização do torneio, por duplo 6-3. Agora, na próxima rodada, ele vai enfrentar o ganhador da partida entre o russo Igor Andreev e um atleta vindo do qualifying.