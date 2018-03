Saretta estréia com vitória em Barcelona O tenista Flávio Saretta estreou com vitória no ATP Tour de Barcelona ao vencer nesta segunda-feira o espanhol Salvador Navarro por 2 sets a 1, com parciais de 4-6, 7-5 e 6-4. O brasileiro, que se manteve em 52º no ranking mundial, precisou de quase 2h30 para fechar o jogo. Na próxima rodada, ele vai enfrentar o ganhador da partida entre o austríaco Stefan Koubek e o belga Kristoff Vliegen. Saretta foi beneficiado pela desistência do argentino Guillermo Coria, campeão de Montecarlo, e disputa o torneio como cabeça-de-chave número 17. Confira os demais resultados: o eslovaco Karol Beck venceu o holandês John van Lottum por 7-6 e desistência, o sueco Thomas Johansson bateu o espanhol Didac Perez por 7-5 e 6-3, o croata Mario Ancic eliminou o eslovaco Dominik Hrbaty por 6-7 (3/7), 7-6 (7/5) e 7-5, o espanhol Albert Montanes derrotou o compatriota Albert Costa por 6-4 e 7-6 (7/3) e o equatoriano Nicolas Lapentti superou o austríaco Jurgen Melzer por 7-5 e 6-1.