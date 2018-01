Saretta estréia com vitória em Bermudas O tenista brasileiro Flávio Saretta estreou com vitória no Torneio Challenger de Bermudas. Ele ganhou na noite de terça-feira do belga Dick Norman por 2 sets a 1, com parciais de 1/6, 6/1 e 6/2. Seu próximo adversário também vem da Bélgica: Kristof Vliegen. Atual número 111 do ranking mundial, Saretta vem de um bom resultado na semana passada, quando foi vice-campeão do Torneio Challenger da Cidade do México.