Saretta estréia com vitória no Sauípe Enfim o sol voltou a brilhar no litoral baiano e iluminou a boa estréia de Flávio Saretta no Brasil Open, na Costa do Sauípe, ao marcar 6/4 e 6/3 no gaúcho Marcos Daniel. Com esse resultado, Saretta mostra toda sua confiança no início de sua missão: a de conquistar o primeiro título de um torneio ATP Tour, em seu país. A torcida nem ajudou muito. Afinal, jogou com outro brasileiro, mas em quadra, Saretta mostrou estar mesmo pronto para atingir seu objetivo. "Joguei com confiança e nem senti a pressão normal de uma estréia", afirmou. "Peguei bem na bola e espero continuar assim." Na próxima rodada, Saretta pega uma espécie de freguês, o paraguaio Ramon Delgado, a quem já venceu por três vezes.