Saretta estréia nesta 2ª em Casablanca O tenista paulista Flávio Saretta estréia nesta segunda-feira no ATP de Casablanca. Ele enfrenta o francês Anthony Dupuis, número 79 do ranking de Entradas e 71 na Corrida dos Campeões. Depois de sua semanas de treinos em São Paulo, Saretta desembarcou no sábado em Casablanca e diz estar em forma. ?Me sinto bem preparado e confiante para este jogo de estréia?, disse ele, que ocupa o 82º lugar no ranking de Entradas e o 85º na Corrida dos Campeões. Saretta já enfrentou Dupuis duas vezes, com uma vitória para cada lado. No primeiro confronto, disputado no saibro de Munique, em 2001, o francês levou a melhor e venceu por 2 a 1. No ano passado, em St. Poelten, também no saibro, foi a vez do brasileiro devolver a derrota, vencendo por 2 sets a 0. ?Ele é um cara que pega muito duro na bola, saca muito bem e tem boa direita?, avaliou Saretta. O ATP de Casablanca é disputado no saibro e distribui uma premiação de US$ 400 mil.