Saretta estréia nesta 2ª feira em Hamburgo Com chances de realizar boa campanha, Flávio Saretta estréia nesta segunda-feira no Masters Series de Hamburgo. Vai enfrentar o alemão Maximilian Abe, apenas o número 414 do ranking mundial e que entrou na chave principal como wild card, convidado da organização. O jogo será o último da quadra 1 e deve começar por volta das 12 horas de Brasília. Saretta este ano ainda está em busca de um campeonato expressivo. Apenas em Viña Del Mar, no Chile, chegou a ir longe na competição, caindo nas semifinais. Em todos os outros torneios não conseguiu ganhar duas partidas consecutivas. Agora, em Hamburgo com uma boa chave pela frente, pode sonhar com melhores resultados. Último grande torneio no saibro antes de Roland Garros, o Masters Series de Hamburgo começa com alguns clássicos já na primeira rodada. Nesta segunda-feira na quadra central jogam Marat Safin x Sebastien Grosjean e Vince Spadea x Tommy Haas. Os dois jogos terão transmissão pela SporTV.