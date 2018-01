Saretta estréia nesta 3ª em Bermudas O tenista paulista Flávio Saretta estréia nesta terça-feira à noite no Torneio de Bermudas, onde foi campeão em 2002 e 2003. Por volta das 19 horas, Saretta enfrenta o belga Dick Norman, número 134 do ranking mundial. Saretta vai confiante para o torneio, afinal, vem de um vice-campeonato no torneio de Leon, no México. Com a boa campanha em Leon, ele subiu 17 posições no ranking e agora é o 111º colocado. No único confronto entre os dois, há duas semanas, na primeira rodada do Challenger de Leon, o belga levou a melhor. Venceu a partida num duplo 6/3.