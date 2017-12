Saretta estréia nos Estados Unidos O tenista Flávio Saretta, 99º do ranking mundial na lista desta segunda-feira, estréia por volta das 17h30 no ATP de Scottsdale, com premiação de US$ 400 mil. Seu adversário será o espanhol Albert Portas, cabeça-de-chave 6 e número 26 do mundo. Além de buscar sua nona vitória da temporada em torneios de primeira linha, Saretta depende de um resultado positivo para se manter entre os top 100. "Joguei e treinei no saibro nas últimas quatro semanas, mas tive tempo para me adaptar ao piso sintético desde a derrota na primeira rodada de Acapulco", diz Saretta. Na verdade, ele disputou cinco dos sete torneios desta temporada em piso sintético (Aberto da Austrália, Copa Davis e três challengers) e apenas dois na quadra lenta (Viña del Mar e Acapulco). Nos seis grandes torneios que disputou em 2002, caiu apenas duas vezes na primeira rodada e com isso sua marca da temporada é de oito vitórias em 14 jogos.